Эксперты оценили введение электронного ПТС в России

Основная проблема появится у тех, кто перегоняет автомобили из-за границы для личного пользования. Автовладельцу сначала придется обратиться в одну из 19 лабораторий, которые занимаются оформлением электронного паспорта и получить там необходимые документы. Только после этого можно обращаться на таможню для уплаты пошлин и ставить автомобиль на учет.

В регионах Дальнего Востока таких машин перегоняют очень много, при этом лабораторий, которые могут оформить документы там явно недостаточно. Об этом заявил генеральный директор испытательной лаборатории «Услуги Авто» Юрий Пархоменко.

«У нас эксперт оформляет максимум пять паспортов в день. На Дальнем Востоке ввозят много машин, система там просто захлебнется, будет коллапс», — не исключил он.

С этой позицией не согласился управляющий директор «Электронного паспорта» из Владивостока Борис Ионов. Он отметил, что в регионе действует девять лабораторий, на оформление электронного ПТС уходит от 10 до 15 минут. На полный пакет документов — день.

Для остальных покупателей новых автомобилей проблем возникнуть не должно. Большая часть автодилеров уже давно подключилась к этой системе, так что при покупке автомобиля в салоне водителю просто выдадут на один документ меньше.

Электронный документ исключит подделку ПТС, где могли поменять дату выпуска или другую информацию об автомобиле. Теперь сделать это будет просто невозможно. Но на вторичном рынке автомобили с электронным паспортом могут вызвать опасения у покупателей. Это не бумага, где прописаны все прошлые владельцы, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, продать такой автомобиль первое время будет сложно, но со временем люди привыкнут.

Среди других нововведений, которые коснулись автовладельцев с 1 ноября, — электронное извещение об аварии. Для этого оба участника ДТП должны иметь личный кабинет на сайте госуслуг и доступ к приложению «Помощник ОСАГО». Раньше эта норма действовала только в некоторых регионах, а теперь доступна по всей стране.