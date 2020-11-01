Правила об электронных ПТС вступили в силу

Обладатели бумажных документов смогут продолжить ездить с ними, а если паспорта придут в негодность, то в они смогут их поменять.

Также водители смогут оформить электронное извещение об аварии. Для этого оба участника ДТП должны иметь личный кабинет на сайте Госуслуги и доступ к приложению «Помощник ОСАГО». Теперь эта норма распространяется на всю Россию.

Для производителей и импортеров становится обязательной маркировка шин. Окончательное подключение всех участников рынка к системе «Честный знак» завершат к 1 марта 2021 года. Об этом напомнило Ura.ru.

Кроме того, на всех частных большегрузных машинах должны появится тахографы, которые будут следить за отдыхом водителей и экипажа. Владельцы грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн с неопределенным экологическим классом должны поставить аппараты до 30 ноября.

Ранее операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев в беседе с «360» заявил, что приветствует введение электронного ПТС, так как бумажный носитель не отражает точную историю автомобиля.