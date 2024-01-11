11 января 2024, 12:51
Электродепо «Аминьевское» стало одним из самых крупных в Москве
Бочкарев: электродепо «Аминьевское» заняло площадь в 16 гектаров
Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в комплекс вошло более 60 зданий различного предназначения, включая ремонтно-отстойный блок на 29 позиций, помещения для работы технического персонала, гараж для моторизированных единиц, а также лаборатории и испытательный центр. Эти сооружения возвели между улицами Верейской и Генерала Дорохова.
Реклама
«Реализация этого проекта стала сложной задачей: необходимо было расположить инфраструктуру депо с учетом сложившейся городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с Большой кольцевой линией метро», — рассказал Бочкарев.
Новое электродепо стало стимулом для создания двух тысяч новых рабочих мест с гарантированным доходом и соцпакетами.
Открытие депо состоялось в первый рабочий день нового года в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина. «Аминьевское» стало третьим депо, обслуживающим БКЛ.
Метро
Дептранс Москвы
Андрей Бочкарев
Москва
Реклама
Реклама