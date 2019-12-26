Стал известен срок запуска электричек из Крыма в Краснодар и Анапу

Между Крымом и материком в следующем году планируют открыть движение пригородных поездов. Электрички пустят в Краснодарский край. Ожидается, что они начнут ходить в июне 2020 года.

Сроки озвучил министр транспорта региона Сергей Карпов, слова которого привел ТАСС. До лета ведомство намерено нарастить подвижной состав. Это позволит удовлетворить потребности населения, в том числе и в организации движения электричек в Краснодарский край.

«Это Анапа, Краснодар», — сказал Карпов.

На межрегиональном маршруте, по его словам, используют составы, которые находятся в Крыму и Краснодарском крае.

С февраля 2020 года оператор пригородных электричек Крыма должен приступить к обновлению парка на полуострове. Сейчас власти заключают с ним договор. Графики движения и маршрутная сеть еще требуют доработки. Развивать пригородные направления намерены в зависимости от спроса.

«Мы сейчас активно просчитываем, чтобы и воздух не возить, и обеспечить потребность», — уточнил Сергей Карпов.

Движение по железнодорожной части Крымского моста официально открыли 23 декабря. На полуостров ежегодно будут ходить поезда из Санкт-Петербурга и Москвы, а летом предполагается запустить и дополнительные рейсы — из других городов. Первые поезда из обеих столиц уже прибыли на полуостров.

О запуске поездов между регионами ранее говорили главы Крыма и Кубани. По словам руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Чепца, запустить пригородные поезда из Крыма в Краснодарский край планируют уже в 2020 году.