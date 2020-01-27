Эксперты объяснили, почему необходима ответственность за скрученный пробег

«Мы предлагаем штрафовать компании, юридические лица и частников, которые предлагают услугу „скручивания“ пробега, а не собственников автомобилей, — рассказал Мосеев. — Количество „скрученных“ автомобилей на рынке существенное — около девяти миллионов. Это обман потребителя с точки зрения цены, а также вопроса технического состояния автомобиля, его своевременного обслуживания. Поэтому мы считаем, что проблема стоит достаточно остро».

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнул, что для начала нужно прописать в законодательстве ответственность за «скручивание» пробега, ввести штрафы.

Генеральный директор сервиса CarPrice Денис Долматов объяснил, что сложно доказать, что у автомобиля скручивали пробег. Из-за этого трудно определиться с размером штрафа.

«Доказать, кто, когда и как скручивал, будет сложно. Автомобили 20-летней давности даже механически можно скрутить. Определить, были ли незаконные манипуляции, можно только по косвенным признакам, например, по истории пробега», — отметил Долматов.

Отмечается, что чаще скрученный пробег обнаруживают на Peugeot (до 45% подержанных автомобилей), Chrysler (до 40%) и Toyota Venza (до 35%).