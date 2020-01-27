    27 января 2020, 23:52

    Эксперты объяснили, почему необходима ответственность за скрученный пробег

    Ирина Нагайникова

    Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила с инициативой ввести наказание за «скрутку» пробега автомобилей. Глава ассоциации Олег Мосеев объяснил, что штрафовать нужно тех, кто предоставляет такую услугу. Об этом сообщило «Радио КП».

    «Мы предлагаем штрафовать компании, юридические лица и частников, которые предлагают услугу „скручивания“ пробега, а не собственников автомобилей, — рассказал Мосеев. — Количество „скрученных“ автомобилей на рынке существенное — около девяти миллионов. Это обман потребителя с точки зрения цены, а также вопроса технического состояния автомобиля, его своевременного обслуживания. Поэтому мы считаем, что проблема стоит достаточно остро».

    Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнул, что для начала нужно прописать в законодательстве ответственность за «скручивание» пробега, ввести штрафы.

    Генеральный директор сервиса CarPrice Денис Долматов объяснил, что сложно доказать, что у автомобиля скручивали пробег. Из-за этого трудно определиться с размером штрафа.

    «Доказать, кто, когда и как скручивал, будет сложно. Автомобили 20-летней давности даже механически можно скрутить. Определить, были ли незаконные манипуляции, можно только по косвенным признакам, например, по истории пробега», — отметил Долматов.

    Отмечается, что чаще скрученный пробег обнаруживают на Peugeot (до 45% подержанных автомобилей), Chrysler (до 40%) и Toyota Venza (до 35%).