Штраф за самоскрутку. Водителей-обманщиков будут наказывать за фальшивый пробег
Как рассказали газете «Известия» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), комитет Госдумы по транспорту уже прорабатывает этот вопрос. Дело в том, что сегодня в России доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%. Такие данные предоставили сайты объявлений о продаже автомобилей и дилеры.
Заинтересованные ведомства и эксперты обсудят законопроект уже в феврале. Пока в РОАД предлагают штрафовать физических лиц, попавшихся на таком «бизнесе», суммой в 300 тысяч рублей, юрлица будут вынуждены заплатить миллион рублей.
Не исключено, что комитет поднимет вопрос о более суровом наказании — вплоть до уголовного — как в США.
«По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — заявил замглавы комитета Госдумы Александр Старовойтов.
Ситуацию депутаты считают массовой и призывают к ее решению. Для начала, отмечают они, нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять протокол.
По словам Старовойтова, это новый состав административного правонарушения, а значит придется «обосновать затраты из бюджета, например для МВД». Хотя он выступает за уголовную ответственность, признал, что считает этот вариант законопроекта заведомо «непроходным», поэтому пока речь идет только о штрафах.