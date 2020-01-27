Штраф за самоскрутку. Водителей-обманщиков будут наказывать за фальшивый пробег

В феврале 2020 года депутаты решат вводить или не вводить штрафы за скрутку пробега на машинах. Если Госдума пойдет на этот шаг, то нарушителям придется выложить до миллиона рублей.

Как рассказали газете «Известия» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), комитет Госдумы по транспорту уже прорабатывает этот вопрос. Дело в том, что сегодня в России доля подержанных машин со скрученным пробегом составляет 35–50%. Такие данные предоставили сайты объявлений о продаже автомобилей и дилеры.

Заинтересованные ведомства и эксперты обсудят законопроект уже в феврале. Пока в РОАД предлагают штрафовать физических лиц, попавшихся на таком «бизнесе», суммой в 300 тысяч рублей, юрлица будут вынуждены заплатить миллион рублей.

Не исключено, что комитет поднимет вопрос о более суровом наказании — вплоть до уголовного — как в США.

«По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — заявил замглавы комитета Госдумы Александр Старовойтов.

Ситуацию депутаты считают массовой и призывают к ее решению. Для начала, отмечают они, нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять протокол.

По словам Старовойтова, это новый состав административного правонарушения, а значит придется «обосновать затраты из бюджета, например для МВД». Хотя он выступает за уголовную ответственность, признал, что считает этот вариант законопроекта заведомо «непроходным», поэтому пока речь идет только о штрафах.