Эксперты назвали цвета и марки самых угоняемых автомобилей в России

Автоугонщики в России чаще всего интересуются машинами черного или белого цвета. С такой статистикой от страховой компании «Согласие» ознакомились «Известия».

Но не стоит расслабляться и владельцам серых или серебристых машин — такие авто тоже остаются среди лидеров по угонам. По поводу мест, где опасно оставлять транспорт, статистика говорит сама за себя: больше половины всех случаев угона происходит прямо у домов автовладельцев. В заявлениях пострадавших чаще всего встречается история, как люди однажды утром не увидели возле дома своей машины.

У угонщиков есть явные предпочтения и по поводу марок. Чаще всего угоняют Hyundai Sonata. На втором месте по количеству таких происшествий — BMW 730d, на третьем — Lexus LX 570. Но некоторые достойные марки машин, как оказалось, не очень-то интересуют преступников. Редко угоняют Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Эксперты сообщали, что в России начали очень часто продавать люксовые машины. Аналитики объясняют это пандемией, когда все стремятся закрыть свои большие кредиты и готовы ради этого продать премиальное авто. Кроме того, цена на некоторые марки за несколько лет сильно выросла, и многие автовладельцы просто решили подзаработать.