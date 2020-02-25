Эксперты назвали города с самой низкой ценой на кроссовер с пробегом

Первое место в рейтинге занял Омск и средняя цена авто 703 тысячи рублей. На вторую строчку попал Волгоград. Здесь кроссовер с пробегом продают за 723 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Ульяновск с 733 тысячами рублей за подержанное авто.

По оценкам специалистов, дороже всего машину SUV-сегмента с пробегом покупают в Москве, Краснодаре и Самаре. В этих регионах за автомобиль придется отдать более миллиона рублей.

Ранее стало известно, что большая часть россиян мечтает о машине японской марки Toyota. Каждый пятый хочет приобрести автомобиль этого производителя.