Россияне назвали свои автомобили мечты
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты соцопроса портала «Авто.ру», соотечественники больше всего хотели бы ездить на Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Prado. На втором месте оказались автомобили марки Mercedes-Benz. Для 11% респондентов машины немецкого концерна стали пределом желаний. Чаще всего россияне говорили о модели Gelandewagen. Бронза (6% опрошенных) досталась Lexus. Авто этой марки производит Toyota.
Россияне называли и другие марки. Среди них Audi, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen и продукт отечественного автопрома — Lada. 1% процент опрошенных россиян вовсе не захотел никакого автомобиля — они желают передвигаться на самолете и вертолете.
Эксперты провели опрос среди жителей восьми крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара.