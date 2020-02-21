Россияне назвали свои автомобили мечты

Большинство россиян мечтают о машине марки Toyota. Японский автомобиль назвал самой желанной каждый пятый.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты соцопроса портала «Авто.ру», соотечественники больше всего хотели бы ездить на Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Prado. На втором месте оказались автомобили марки Mercedes-Benz. Для 11% респондентов машины немецкого концерна стали пределом желаний. Чаще всего россияне говорили о модели Gelandewagen. Бронза (6% опрошенных) досталась Lexus. Авто этой марки производит Toyota.

Россияне называли и другие марки. Среди них Audi, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen и продукт отечественного автопрома — Lada. 1% процент опрошенных россиян вовсе не захотел никакого автомобиля — они желают передвигаться на самолете и вертолете.

Эксперты провели опрос среди жителей восьми крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара.