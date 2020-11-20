Эксперт: не надо покупать машину в компаниях, которые торгуют «вторичкой»

Он рассказал, что не стоит выбирать машину в компаниях, которые торгуют исключительно «вторичкой». При обнаружении неисправностей будет невозможно предъявить претензии продавцу и вернуть деньги. Даже через суд это также сделать очень тяжело, так как в договорах обычно прописывается, что все скрытые дефекты — это ответственность покупателя.

«Никто вам не дает гарантий на вторичном рынке. Не надо покупать автомобили в компаниях, которые торгуют вторичкой», — пояснил он.

Также Субботин посоветовал избегать перекупщиков. Он рассказал, как их определить.

«Вычислить перекупа очень просто. Если человек владеет машиной несколько месяцев, то его надо обходить при покупке авто», — подчеркнул эксперт.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Булавин перечислил наиболее надежные машины последних лет выпуска. Он заявил, что одним из самых некачественных автомобилей считает Volkswagen. По его словам, владельцы машин этой марки нередко оставляют негативные отзывы.