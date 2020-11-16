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    16 ноября 2020, 14:56

    Автоэксперт перечислил наиболее надежные марки машин

    Полина Петрова

    Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Булавин перечислил наиболее надежные машины последних лет выпуска, информирует ИА Nation News.
    Автоэксперт перечислил наиболее надежные марки машин

    Он заявил, что одним из самых некачественных автомобилей считает Volkswagen. По его словам, владельцы машин этой марки нередко оставляют негативные отзывы.

    «Может сейчас что-то и изменилось, но раньше Volkswagen был ненадежным автомобилем. Тот же Mercedes, например, более надежный, чем Skoda, потому что Skoda это тот же концерн, что и Volkswagen», — уточнил Булавин.

    Специалист пояснил, что ломается любая машина. Это касается даже самых качественных авто. Эксперт уточнил, что самыми надежными можно назвать автомобили премиум-сегмента BMW, Mercedes и Volvo. Среди машин отечественного производства Булавин отметил модели Lada.

    Подводные камни автомобилей могут заключаться не только в ее некачественных запчастях и сборке. Эксперт Егор Васильев рассказал, что современные машины сложнее смартфонов. Поэтому могут передавать информацию людям на стороне. В частности речь идет о камерах. На запись попадает окружающее пространство, а доступ к видео можно легко получить.