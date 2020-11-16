Автоэксперт перечислил наиболее надежные марки машин

Он заявил, что одним из самых некачественных автомобилей считает Volkswagen. По его словам, владельцы машин этой марки нередко оставляют негативные отзывы.

«Может сейчас что-то и изменилось, но раньше Volkswagen был ненадежным автомобилем. Тот же Mercedes, например, более надежный, чем Skoda, потому что Skoda это тот же концерн, что и Volkswagen», — уточнил Булавин.

Специалист пояснил, что ломается любая машина. Это касается даже самых качественных авто. Эксперт уточнил, что самыми надежными можно назвать автомобили премиум-сегмента BMW, Mercedes и Volvo. Среди машин отечественного производства Булавин отметил модели Lada.

Подводные камни автомобилей могут заключаться не только в ее некачественных запчастях и сборке. Эксперт Егор Васильев рассказал, что современные машины сложнее смартфонов. Поэтому могут передавать информацию людям на стороне. В частности речь идет о камерах. На запись попадает окружающее пространство, а доступ к видео можно легко получить.