Эксперт назвал главное препятствие для беспилотных автомобилей

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто назвал главного врага беспилотных автомобилей, которые в скором времени могут появиться на российских дорогах. По его словам, препятствием для их массового распространения является не уровень технологий, а непредсказуемые живые водители. Об этом сообщил сайт «Ридус».

«Да, уже есть автомобили, которые проехали миллионы километров, есть бигдата накопленной ими информации. И в перспективе, когда на трассе останутся только они, это будет нулевая аварийность и смертность, потому что беспилотники никогда не нарушают правила дорожного движения и следуют правильному алгоритму. Но пока на дороге есть другие люди, вместе их выпускать сложно», — отметил эксперт.

Он добавил, что примерно 95% аварий случаются из-за человеческого фактора. Испытания беспилотных автомобилей в США также показали, что все ДТП происходили из-за действий людей за рулем других автомобилей. Кроме того, к новым автомобилям не подготовлены дороги, на которых должны быть установлены системы датчиков.

В начале сентября «Яндекс» объявил о начале тестирования беспилотного такси в Москве. Первые машины появятся уже этой осенью в районе Ясенево. На месте водителя все же будет находиться оператор, который сможет перехватить управление в экстренном случае.