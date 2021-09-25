Сроки появления беспилотных авто на дорогах России назвали в «Сколково»

Беспилотные автомобили могут начать свободно ездить по дорогам России уже через три года. Об этом рассказал глава управления по транспорту фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, сообщил «Ридус».

Власти уже приняли постановление об эксперименте по эксплуатации беспилотных машин на дорогах общего пользования во многих регионах, но при условии, что за рулем будет находиться оператор. А «Яндекс» уже получил разрешение на испытания полностью автономных машин, отметил Жанайдаров.

Беспилотники без водителей будут испытывать в Иннополисе и на территории центра «Сколково». И хотя «Сколково» не город, но движение там достаточно активное. Есть и пешеходы, и машины, и остановки, и переходы. Кроме того, в «Сколково» люди лучше принимают эту технологию, подчеркнул он.

Эксперимент продлится три года. И если «Яндекс» покажет, что все хорошо, то в России заработают законы, по которым беспилотники смогут свободно перемещаться по дорогам.

«Я думаю, что этих машин будет появляться все больше и больше. Да, в каких-то отраслях это будет сделать проще ввиду определенных аспектов. Но то, что их станет много, — это факт», — сказал представитель «Сколково».

В Иннополисе беспилотные такси испытывают с 2018 года, и за это время там не произошло ни одной аварии с участием этих машин, сообщалось ранее.