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    26 декабря 2020, 01:30

    Экспериментальный полет Boeing 737 MAX завершили досрочно из-за отказа двигателя

    Анатолий Минкин

    Экстренной посадкой закончился тестовый полет самолета Boeing 737 MAX. Как сообщило издание Aviation 24, причиной стал отказ левого двигателя.
    Экспериментальный полет Boeing 737 MAX завершили досрочно из-за отказа двигателя

    Борт вылетел из американского города Марана в Монреаль. Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Экипаж планировал продолжить полет, но после того, как появилось сообщение о дисбалансе топлива, то начались срочные поиски ближайшего аэродрома для срочной посадки.

    Сел Boeing 737 MAX в городе Тусон. В тот момент на борту находились только три члена экипажа.

    Самолет Boeing 737 MAX стал одной из самых неудачных разработок. Он дважды попадал в аварии с большим количеством человеческих жертв.

    Как напомнило Ura.ru, в первый раз самолет потерпел крушение в 2018 году в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет упал в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 пассажиров. В компании признали, что у самолета есть технические проблемы.

    В августе этого года СМИ сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX переименовали и теперь он стал носить название 737−8.