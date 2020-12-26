Экспериментальный полет Boeing 737 MAX завершили досрочно из-за отказа двигателя

Борт вылетел из американского города Марана в Монреаль. Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Экипаж планировал продолжить полет, но после того, как появилось сообщение о дисбалансе топлива, то начались срочные поиски ближайшего аэродрома для срочной посадки.

Сел Boeing 737 MAX в городе Тусон. В тот момент на борту находились только три члена экипажа.

Самолет Boeing 737 MAX стал одной из самых неудачных разработок. Он дважды попадал в аварии с большим количеством человеческих жертв.

Как напомнило Ura.ru, в первый раз самолет потерпел крушение в 2018 году в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет упал в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 пассажиров. В компании признали, что у самолета есть технические проблемы.

В августе этого года СМИ сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX переименовали и теперь он стал носить название 737−8.