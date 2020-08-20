Лайнер Boeing 737 MAX переименовали

Компания Boeing заключила первый контракт после перерыва на покупку четырех лайнеров 737-8 с польским перевозчиком Enter Air. Сначала авиакомпания приобретет два самолета, а позже — еще два. Парк таких лайнеров Enter Air составит 10 штук.

«Несмотря на нынешний кризис, важно думать о будущем. С этой целью мы договорились заказать дополнительные самолеты 737-8. После тщательных проверок, которые проходит 737 MAX, я убежден, что он будет лучшим самолетом в мире еще долгие годы», — приводит The Guardian слова генерального директора Enter Air Гржегоржа Поланецки.

Повторная сертификация самолета, как пишет газета, все еще висит на волоске.

Эксплуатацию 737 МАХ приостановили в январе 2020 года после крушения самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии в марте 2019-го и падения аналогичной модели Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. В Boeing признали, что у самолетов были технические проблемы.

Ранее в американской корпорации Boeing сообщили о возобновлении производства этих лайнеров.