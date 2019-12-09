Единый проездной появится в столичном регионе. Он облегчит жизнь пассажирам

В московском регионе появится единая карта для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. С такой инициативой выступили пассажиры.

Единую транспортную платежную системы разрабатывают правительства Москвы и Подмосковья. Сейчас жители столицы пользуются «Тройкой», а области — «Стрелкой».

«Люди просят упростить, унифицировать систему оплаты и ввести единую карту. Поэтому нам нужно проработать с Москвой и найти решение, которое бы удовлетворило жителей Москвы, и Подмосковья, и других регионов», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области.

Источник фото: телеканал «360»

9 декабря на первых двух линиях Московских центральных диаметров заработали турникеты. Проезд снова стал платным. До этого валидаторы обновляли для исправной работы билетной системы.

«С утра совместно с Москвой были проведены проверочные мероприятия. Валидаторы, все, что касается соблюдения интервалов движения. РЖД, ЦППК увеличили количество вагонов, и сегодня мы наблюдаем стабильную работу по ключевым направлениям: Одинцово — Лобня и Подольск — Нахабино», — рассказал Андрей Воробьев.

Валидаторы и турникеты на станциях МЦД проверили. Билетная система работает корректно Подробнее

МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября 2019 года. Принцип диаметров заключается в том, что они не прикреплены ни к какому вокзалу, а поезда ходят раз в пять-шесть минут.