Единый проездной появится в столичном регионе. Он облегчит жизнь пассажирам
Единую транспортную платежную системы разрабатывают правительства Москвы и Подмосковья. Сейчас жители столицы пользуются «Тройкой», а области — «Стрелкой».
«Люди просят упростить, унифицировать систему оплаты и ввести единую карту. Поэтому нам нужно проработать с Москвой и найти решение, которое бы удовлетворило жителей Москвы, и Подмосковья, и других регионов», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области.
9 декабря на первых двух линиях Московских центральных диаметров заработали турникеты. Проезд снова стал платным. До этого валидаторы обновляли для исправной работы билетной системы.
«С утра совместно с Москвой были проведены проверочные мероприятия. Валидаторы, все, что касается соблюдения интервалов движения. РЖД, ЦППК увеличили количество вагонов, и сегодня мы наблюдаем стабильную работу по ключевым направлениям: Одинцово — Лобня и Подольск — Нахабино», — рассказал Андрей Воробьев.
Валидаторы и турникеты на станциях МЦД проверили. Билетная система работает корректноПодробнее
МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября 2019 года. Принцип диаметров заключается в том, что они не прикреплены ни к какому вокзалу, а поезда ходят раз в пять-шесть минут.