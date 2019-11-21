На старт, внимание, МЦД!

В столице запустили первые две линии Московских центральных диаметров (МЦД). Старт движению дал президент России Владимир Путин. Он прибыл на Белорусский вокзал, чтобы оценить работу первого участка. Почему открытие диаметров так важно и как новинка изменит жизнь московского региона, расскажет «360».

Быстро и доступно

Московские центральные диаметры — масштабный проект, по задумке которого железнодорожные магистрали не привязаны к вокзалам и проходят всю столицу насквозь. По сути, МЦД можно назвать наземным метро.

Первые две линии запустили 21 ноября. Это МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино — Подольск. Благодаря им время в пути от точки А до точки Б сократилось в разы. Например, время в пути из Одинцова до Лобни теперь занимает всего полтора часа. При этом на маршруте есть восемь станций с пересадками на метро или МЦК. Сейчас движение совмещено с другими пригородными поездами. В итоге интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Открытие МЦД-1 на Белорусском вокзале

На МЦД действуют три тарифные зоны. Первая — «Центральная» (Марк — Сетунь, Волоколамская — Остафьево). На ней проезд оплачивается по карте «Тройка» и стоит всего 38 рублей. Второй тариф — «Пригород» (Подмосковье). На нем поездка обходится в 45 рублей. Третья зона — «Дальняя». Цена за нее складывается из тарифа «Пригород» и 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ диаметров. Приятный бонус — обладатели карты «Тройка» смогут в течение 90 минут бесплатно пересесть на метро или МЦК. Главное, валидировать проездной как на вход, так и на выход.

Для жителей Подмосковья предусмотрели другие важные дополнения. «На МЦД сохранены все льготы, которые действовали по пригородному сообщению. И для старшего поколения, и для студентов. Все будут ездить по льготам», — сообщил губернатор Андрей Воробьев во время открытия диаметров.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Комфорт как внутри, так и снаружи

Визитная карточка МЦД — новые поезда «Иволга 2.0». Это комфортабельные составы с современной системой кондиционирования, мягким и тихим ходом. Оборудованы они зонами для маломобильных пассажиров, креплениями для велосипедов, специальными местами для хранения багажа. Ехать в поезде с комфортом можно как стоя, так и сидя. Разумеется, предусмотрены в вагонах и зарядки для гаджетов, бесплатный Wi-Fi.

«Мы специально под этот проект заказывали по новым техническим условиям поезда. У них двери должны быть шире намного, потому что интенсивность входа и выхода так же, как и у метро. Обычный набор, теперь стандартный: Wi-Fi, телевизор, еще и санузел. Ну и, конечно, приспособление для маломобильных групп населения», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Благоустраивают и территории вокруг станций МЦД. Так, в следующем году создадут 2,4 тысячи дополнительных парковочных мест в Подмосковье. Жители региона смогут добраться до станции, оставить машину на стоянке и отправиться на работу без пробок и лишних забот. До 2024 года планируют открыть еще несколько тысяч парковочных мест.

«Чем больше перевозим, тем больше машин будет парковаться на пересадочных узлах, — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Удобная парковка должна быть, чтобы можно было посуху дойти, пересесть и беспрепятственно добраться туда, куда хочешь».

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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Новым поездам — красивые платформы. К запуску МЦД-1 и МЦД-2 провели благоустройство платформ. А конечные станции Лобня, Нахабино, Одинцово и Подольск вовсе реконструировали, обустроив дополнительные пути для оборота составов.

История Московских центральных диаметров только начинается. За пять лет планируют открыть еще три линии МЦД: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.