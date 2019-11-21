На старт, внимание, МЦД!
Московские центральные диаметры запустили в Москве и Подмосковье
Быстро и доступно
Московские центральные диаметры — масштабный проект, по задумке которого железнодорожные магистрали не привязаны к вокзалам и проходят всю столицу насквозь. По сути, МЦД можно назвать наземным метро.
Первые две линии запустили 21 ноября. Это МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино — Подольск. Благодаря им время в пути от точки А до точки Б сократилось в разы. Например, время в пути из Одинцова до Лобни теперь занимает всего полтора часа. При этом на маршруте есть восемь станций с пересадками на метро или МЦК. Сейчас движение совмещено с другими пригородными поездами. В итоге интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.
На МЦД действуют три тарифные зоны. Первая — «Центральная» (Марк — Сетунь, Волоколамская — Остафьево). На ней проезд оплачивается по карте «Тройка» и стоит всего 38 рублей. Второй тариф — «Пригород» (Подмосковье). На нем поездка обходится в 45 рублей. Третья зона — «Дальняя». Цена за нее складывается из тарифа «Пригород» и 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ диаметров. Приятный бонус — обладатели карты «Тройка» смогут в течение 90 минут бесплатно пересесть на метро или МЦК. Главное, валидировать проездной как на вход, так и на выход.
Для жителей Подмосковья предусмотрели другие важные дополнения. «На МЦД сохранены все льготы, которые действовали по пригородному сообщению. И для старшего поколения, и для студентов. Все будут ездить по льготам», — сообщил губернатор Андрей Воробьев во время открытия диаметров.
Комфорт как внутри, так и снаружи
Визитная карточка МЦД — новые поезда «Иволга 2.0». Это комфортабельные составы с современной системой кондиционирования, мягким и тихим ходом. Оборудованы они зонами для маломобильных пассажиров, креплениями для велосипедов, специальными местами для хранения багажа. Ехать в поезде с комфортом можно как стоя, так и сидя. Разумеется, предусмотрены в вагонах и зарядки для гаджетов, бесплатный Wi-Fi.
«Мы специально под этот проект заказывали по новым техническим условиям поезда. У них двери должны быть шире намного, потому что интенсивность входа и выхода так же, как и у метро. Обычный набор, теперь стандартный: Wi-Fi, телевизор, еще и санузел. Ну и, конечно, приспособление для маломобильных групп населения», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Благоустраивают и территории вокруг станций МЦД. Так, в следующем году создадут 2,4 тысячи дополнительных парковочных мест в Подмосковье. Жители региона смогут добраться до станции, оставить машину на стоянке и отправиться на работу без пробок и лишних забот. До 2024 года планируют открыть еще несколько тысяч парковочных мест.
«Чем больше перевозим, тем больше машин будет парковаться на пересадочных узлах, — добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Удобная парковка должна быть, чтобы можно было посуху дойти, пересесть и беспрепятственно добраться туда, куда хочешь».
Навигация поможет не заблудиться при переходе на МЦДПодробнее
Новым поездам — красивые платформы. К запуску МЦД-1 и МЦД-2 провели благоустройство платформ. А конечные станции Лобня, Нахабино, Одинцово и Подольск вовсе реконструировали, обустроив дополнительные пути для оборота составов.
История Московских центральных диаметров только начинается. За пять лет планируют открыть еще три линии МЦД: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.