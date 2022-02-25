Единый билет для автобусов и поездов запустят в Крыму

В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова Единая транспортная дирекция с 26 февраля запустит мультимодальные перевозки автобусным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО „Единая транспортная дирекция“ с 26 февраля запускает мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас аэропорты не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли воздушные гавани в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Ростове, Воронеже и Симферополе. Это связано с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля около шести часов утра объявил президент страны Владимир Путин.

По данным Ростуризма, в регионах с закрытыми аэропортами в настоящее время находятся около 150 тысяч туристов.