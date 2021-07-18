Движение приостановили на Бутовской линии метро из-за проверки поезда
На участке Бутовской линии московского метрополитена из-за проверки поезда временно приостановлено движение. Поезда не ходят от станции «Битцевский парк» до «Бульвара Адмирала Ушакова». В обратном направлении они отправляются с увеличенным интервалом.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На Бутовской линии (12) нет движения от „Битцевского парка“ до „Бульвара Адмирала Ушакова“ для проверки одного поезда. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.
По какой причине поезд решили проверить неизвестно.
В Москве из-за сильных ливней затопило станцию метро «Ясенево». Движение поездов было временно приостановлено.