Движение приостановили на Бутовской линии метро из-за проверки поезда

На участке Бутовской линии московского метрополитена из-за проверки поезда временно приостановлено движение. Поезда не ходят от станции «Битцевский парк» до «Бульвара Адмирала Ушакова». В обратном направлении они отправляются с увеличенным интервалом.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. «На Бутовской линии (12) нет движения от „Битцевского парка“ до „Бульвара Адмирала Ушакова“ для проверки одного поезда. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении. По какой причине поезд решили проверить неизвестно. В Москве из-за сильных ливней затопило станцию метро «Ясенево». Движение поездов было временно приостановлено.