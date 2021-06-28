Станцию метро «Ясенево» затопило в Москве. Видео

В Москве из-за сильных ливней затопило станцию метро «Ясенево». Вода попала из вестибюлей на платформу, в результате движение поездов пришлось временно остановить. Сейчас его уже возобновили.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На станции „Ясенево“ с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке „Теплый Стан“ — „Новоясеневская“ временно остановлено», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на время остановки движения не работали сразу несколько станций на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры не могли воспользоваться вестибюлями и платформами станций «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская». При этом в туннелях не было поездов с пассажирами — всех высадили на станциях.

После получасового перерыва движение удалось возобновить. Метрополитен вновь открыл для пассажиров станции «Теплый Стан» и «Новоясеневская», однако «Ясенево» поезда продолжают проезжать без остановок.

Стихия обрушилась на московский регион примерно в 12:30 28 июня. Синоптики предполагают, что за сутки может выпасть до 70% месячной нормы осадков. При этом дождь еще усилится — ожидается, что наиболее интенсивные ливни будут в вечерний час пик.