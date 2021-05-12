Движение поездов на «синей» ветке московского метро восстановили после падения человека на пути

Утром 12 мая человек упал на пути на «синей» ветке московского метро. Из-за этого поезда на центральном участке линии ходили с увеличенным интервалом. Движение уже восстановили. Об этом пресс-служба столичной подземки сообщила в Twitter.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.<…> Движение поездов на линии введено в график», — говорится в сообщении метрополитена.

В начале этой недели в московском метро закрыли участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Дубровка» и «Волжская». Там прокладывают тоннель для Большой кольцевой линии. Альтернативные маршруты столкнулись с большой нагрузкой.

Городские власти организовали три бесплатных компенсационных маршрута: автобус КМ1 от метро «Волжская» до «Текстильщиков», КМ2 — от «Дубровки» до «Волжской» и КМ3 от «Дубровки» до «Печатников».