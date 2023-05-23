Транспорт 23 мая 2023, 19:48 Движение по Шелепихинской набережной ограничили до 22 августа Дептранс Москвы: на участке Шелепихинской набережной ввели одностороннее движение Telegram

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До 22 августа на участке Шелепихинской набережной ввели одностороннее движение в сторону Шелепихинского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Одна полоса будет недоступна для движения на участке Шелепихинской набережной от дома номер 4, строение 1, до дома номер 14. Ограничения связаны со строительными работами.

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Ранее мэр Собянин пообещал, что участок от Павелецкого направления МЖД до МКАД достроят до конца 2023 года. После его открытия улучшится транспортная доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно.