Транспорт 18 мая 2023, 16:13 Участок от Павелецкого направления МЖД до МКАД достроят до конца этого года — Собянин Мэр Москвы Собянин: южный участок Московского скоростного диаметра достроят до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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К концу этого года специалисты достроят южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здесь будут две эстакады: возле станции Красный Строитель и в районе станции Покровское со съездами на Дорожную улицу. На пересечении с путями Павелецкого направления построят тоннель и организуют удобный выезд на МКАД», — рассказал он.

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Собянин подчеркнул, что после открытия южного участка поток машин на МСД увеличится до 400 тысяч в сутки. Таким образом, он улучшит транспортную доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно.

Мэр напомнил, что основной участок МСД запустили в сентябре прошлого года. Он занимает пятое место по интенсивности движения среди городских дорог.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что из-за развития инфраструктуры для четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) часть электричек на Киевском направлении будет курсировать по измененному расписанию в последней декаде мая — начале июня.