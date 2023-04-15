Транспорт 15 апреля 2023, 15:14 Движение паромов в бухте Севастополя возобновили Губернатор Развожаев сообщил о возобновлении движения паромов в бухте Севастополя РИА «Новости»

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Паромы и катера в Севастопольской бухте вновь возобновили свое движение, рейд открыт. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, перекрытие морского рейда в Севастополе было связано с профилактическими работами.

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«Удивительное внимание либеральных ресурсов и укропабликов к перекрытию рейда в Севастополе. Сообщаю для тех, кто пытался раздуть новость на ровном месте: запускается движение катеров, рейд открыт», — написал он.

Пресс-служба городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале также подтвердила, что рейды открылись.

«Работу морского пассажирского транспорта возобновили в штатном режиме», — сказано в сообщении ведомства.

О приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе стало известно утром 15 апреля. Причины такого решения не сообщались.