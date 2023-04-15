Транспорт 15 апреля 2023, 12:14 Движение морского пассажирского транспорта временно остановили в Севастополе Работу морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили РИА «Новости»

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — Нахимова и Захарова, организуют подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщили в ведомстве.

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Причины решения не приводятся.

Дирекция отметила, что в случае изменений в работе морского пассажирского транспорта новую информацию разместят дополнительно.

Украинские националисты неоднократно пытались ударить по Севастополю беспилотным летательными аппаратами со взрывчаткой, сообщало радио Sputnik. В последний раз они предприняли попытку атаки 22 марта, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили все три украинских дрона, они рухнули в море.