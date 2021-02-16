Движение общественного транспорта восстановили после обрушения строительных лесов в центре Москвы

Общественный транспорт в районе станции метро «Китай-город» стал ходить в своем привычном режиме. Изменении в движении произошло 15 февраля из-за обрушения строительных лесов.

«Восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро „Китай-город“», — сказано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Строительные леса рухнули днем 15 февраля в Лубянском проезде около дома № 21, строение 2. Под завалами были четыре человека, их достали. Одна пожилая женщина получала травму. Ее, по данным «Интерфакса», госпитализировали.

Из-за ЧП дептранс изменил несколько маршрутов городского транспорта. Это были автобусы №м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробус № 38. Пассажиров попросили внимательно слушать объявления водителей.

В прошедший понедельник движение транспорта перекрыли по улице Солянка, от площади Яузские Ворота на Солянскую улицу, от Лубянского проезда до Маросейки.

Причину обрушения лесов назвала компания АО «Трансинжстрой», которая занималось ремонтом здания. Все случилось, так как строительные леса не выдержали тяжесть снега и рухнули.