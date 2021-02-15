Названа причина обрушения строительных лесов в центре Москвы

Строительные леса около здания в Лубянском проезде рухнули под тяжестью снега. Об этом «360» заявили в пресс-службе АО «Трансинжстрой», которая занималась ремонтом здания.

В компании напомнили, что за последние дни в Москве количество осадков превысило допустимую норму. Также там отметили, что им известно о госпитализации пострадавшей в результате падения лесов женщины.

В данный момент руководство строительной компании проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Строительные леса упали днем в понедельник, 15 февраля на Лубянском проезде около дома № 21, строение 2. Под завалами оказались четыре человека, которых достали.

Из-за обрушения лесов департамент транспорта Москвы поменял несколько маршрутов городского транспорта. Речь идет об автобусах № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38. Пассажиров призвали внимательно слушать объявления водителей.

По последним данным, перекрыли движение транспорта по улице Солянка, проезд от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, а также Лубянский проезд до Маросейки.