Транспорт 24 мая 2023, 12:30 Движение на Крымском мосту восстановили после учений Глава Крыма Аксенов: Крымский мост закрыли на несколько часов из-за учений РИА «Новости»

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Крымский мост закрыли на время из-за учений, но движение уже восстановлено. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор Тамань.

По данным ведомства, Крымский мост продолжил работать в штатном режиме уже в 11:00. Там отметили, что в районе путепровода из-за учений зафиксировали задымление.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в своем Telegram-канале о временном закрытии переправы.

«Движение будет восстановлено через несколько часов», — обещал он.

Аксенов просил доверять только проверенным источникам информации по данной теме.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что грузовой транспорт пока не будут пускать на Крымский мост. В частности, это касается пустых фур. Такое решение власти приняли исходя из мер безопасности.

По его словам, фиксируются попытки провокаций и «воздействия на Крымский мост». Он напомнил, что паромная переправа продолжает работать.