Власть 19 мая 2023, 04:11 Движение грузового транспорта по Крымскому мосту решили не запускать — Хуснуллин Вице-премьер РФ Хуснуллин: грузовое движение по Крымскому мосту решили не запускать РИА «Новости»

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Движение грузового транспорта, в том числе и пустого, по Крымскому мосту решили не запускать в целях безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Грузовое движение по Крымскому мосту планировали запустить к началу лета, но в нынешней ситуации с точки зрения безопасности решили отложить запуск.

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«Потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор [через новые регионы РФ], плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, <…> приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что пустые грузовики также небезопасно пускать на переправу. Хуснуллин заявил, что не имеет смысла в этой ситуации рисковать.

На автоподходах к Крымскому мосту появятся дополнительные досмотровые пункты. Пропускная способность увеличится до 15 тысяч машин в сутки. Со стороны Краснодарского края появятся 24 новых пункта досмотра.