Доступное беспилотное аэротакси запустят в России

Беспилотное такси с вертикальным взлетом и посадкой, которое сможет перевозить четырех пассажиров на расстояние до 500 километров и с крейсерской скоростью 500 км/ч будет создано в России к 2025 году. Парковочные места будут не больше автомобильных.

Как стало известно газете «Известия», применять их будут в первую очередь внутри городов-миллионников, в северных регионах и в Приморье. В Национальной технологической инициативе (НТИ) сообщили изданию, что изобретение особенно актуально из-за отсутствия в России достаточного числа взлетно-посадочных полос.

Заместитель соруководителя рабочей группы «Аэронет» НТИ Павел Булат рассказал «Известиям», что при разработке двигателя агрегата будут использованы новейшие разработки в области силовой электроники. Корпус создадут из сплава алюминия и скандия, который разработан Всероссийским институтом авиационных материалов. Его использование будет стоить в 4-6 раз дешевле, чем обычный углепластик.

Но для использования аэротакси нужно изменить существующее законодательство. Пока на каждый взлет дрона весом свыше 30 килограммов необходимо получить специальное разрешение.

Если поправки будут приняты, использование аэротакси может стать массовым. Как заявил Павел Булат, стоимость поездки будет сопоставима с ценой билета на поезд по тому же маршруту.

Тестирование беспилотного наземного такси будет проводиться два года в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и других областях, а также ХМАО и ЯНАО.