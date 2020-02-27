Тестирование беспилотных автомобилей начнут в России

Площадками для тестирования автомобилей-беспилотников станут Югра, Ямал, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская и Самарская области. Также эксперимент затронет Санкт-Петербург, Чувашскую республику и Краснодарский край.

Испытания начнутся 1 марта и будут идти два года.

Напомним, на территории Москвы и Татарстана беспилотные такси тестируют с 2018 года.