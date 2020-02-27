Тестирование беспилотных автомобилей начнут в России
Беспилотные автомобили начнут тестировать в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и других областях, а также ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Площадками для тестирования автомобилей-беспилотников станут Югра, Ямал, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская и Самарская области. Также эксперимент затронет Санкт-Петербург, Чувашскую республику и Краснодарский край.
Испытания начнутся 1 марта и будут идти два года.
Напомним, на территории Москвы и Татарстана беспилотные такси тестируют с 2018 года.