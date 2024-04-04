Транспорт 04 апреля 2024, 20:44 Дорожники приступили к ремонту последнего участка трассы Луганск — Донецк Хуснуллин сообщил о ремонте финального участка трассы между Луганском и Донецком РИА «Новости»

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Дорожные строители приступили к ремонту на финальном участке магистрали, связывающей Луганск и Донецк, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привели на сайте правительства.

Более короткая дорога, проходящая через Алчевск и Дебальцево, не всегда полностью безопасна из-за обстановки на поле боя. Поэтому в 2023 году специалисты начали ремонт участков трассы Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк.

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«На сегодняшний день отремонтировали уже порядка 80% этой дороги. И вот сейчас вышли на финальный участок протяженностью 42,3 километра», — рассказал Хуснуллин.

Этот отрезок пути обеспечит полноценную связь между республиканскими центрами. Работы выполняются под контролем специалистов компании «Автодор».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал восстановить все города в регионе. Предварительная работа в этом направлении уже ведется.