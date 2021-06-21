Дорогие машины Lada будут производить в России

В течение пяти лет АвтоВАЗ представит новые модели Lada, которые будут стоить «намного выше» одного миллиона рублей. Эти машины помогут вывести марку в новый ценовой сегмент, рассказал президент компании Николя Мор.

«Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели. Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada. <…> В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в один миллион рублей по цене», — приводит РИА «Новости» слова Мора.

По его словам, руководство компании планирует и дальше производить машины низкого ценового сегмента. Мор уточнил, что для обновления модельного ряда компания сейчас модернизирует производство в Тольятти и Ижевске. Изменения также коснутся общей технической базы.

Несколько дней назад АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Niva Legend и Lada Granta раньше планируемого срока после перерыва из-за дефицита электронных компонентов.