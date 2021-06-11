Производство Niva Legend и Lada Granta возобновили раньше сроков

АвтоВАЗ возобновил производство двух марок машин — Niva Legend и Lada Granta — раньше планируемого срока. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на официального представителя компании.

Производство отечественных авто началось раньше ожидаемого, потому что возобновились поставки необходимых электронных компонентов. Несмотря на это ситуация с поставками остается напряженной, отметил собеседник агентства.

«Мы внимательно ее отслеживаем», — добавил он.

АвтоВАЗ собирался приостановить выпуск Niva Legend и Lada Granta на 7–11 июня из-за отсутствия необходимых компонентов, а возобновить работу конвейера 15-го числа.

За последний месяц АвтоВАЗ уже трижды останавливал производство некоторых моделей из-за дефицита электронных компонентов.

Ранее эксперт объяснил популярность Lada Niva, которая показала рекордные продажи, написало РИА ФАН. Одна из главных причин популярности машины — простая и при этом надежная конструкция, также свою роль играют приемлемые цены на обслуживание.