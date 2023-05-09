Транспорт 09 мая 2023, 14:27 Дороги в центре Москвы открыли для проезда транспорта Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения в центре после парада Победы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующие на время парада Победы и выезда военной техники ограничения на центральных дорогах Москвы полностью сняли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.

В ведомстве подчеркнули, что движение в центре Москвы полностью восстановили. Ограничения сохранили только на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского до Минского шоссе. Запрет проезда продлится до 16:00.

Реклама

На время проведения парада Победы и выезда военной техники движение для общественного транспорта закрыли на Большой Якиманке, Садовом кольце, Сухаревской площади, Новоарбатской и Большом Каменном мостах, Тверской улице, Пречистенской набережной и Славянской площади.

Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00. В колоннах пешего расчета прошли восемь тысяч военных, включая участников специальной военной операции, а также проехала колонна военной техники, которую возглавил танк Т-34 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии.