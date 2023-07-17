Транспорт 17 июля 2023, 12:59 Дополнительные электрички запустили между Анапой и Керчью после теракта на Крымском мосту «Гранд Сервис Экспресс» заявил о пуске дополнительных электричек между Анапой и Керчью РИА «Новости»

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Южная пригородная пассажирская компания для сохранения возможностей поездок в Крым и с территории полуострова запустила две дополнительные электрички между Анапой и Керчью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Первый состав по маршруту Анапа — Керчь отправился в 12:30. Перед прибытием в конечный пункт назначения он совершит остановку в Тамани. Обратный рейс запланировали на 14:53 с прибытием в Анапу в 17:00.

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Перевозчик отметил, что в связи с терактом на Крымском мосту и ограничением движения по железнодорожной части моста задерживаются восемь поездов дальнего следования в Крым и четыре состава, следующие с полуострова. Максимальная задержка составляет более пяти часов, но ко времени прибытия на конечную станцию это время может сократиться.

Оперативный штаб Крыма сообщил об открытии движения по железнодорожной части Крымского моста после теракта. Первым составом, который отправился в путь, стал поезд дальнего следования Симферополь — Москва. Состав простоял более пяти часов.