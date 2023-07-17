17 июля 2023, 09:06
Первый поезд отправился по Крымскому мосту после ЧП
Оперштаб заявил о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту после ЧП
Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновили. Об этом заявили в оперштабе Крыма.
По последним данным, поезд сообщением Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края.
Реклама
Этот состав простоял более пяти часов. Пока неизвестно, будет ли он нагонять расписание, добавили в оперштабе.
В Минтрансе России ранее опровергли появившуюся в СМИ информацию о повреждении опор Крымского моста. В ведомстве уточнили, что конструкции находятся на своих опорах. Но пострадало дорожное полотно на пролетах переправы.
Обследование состояния моста продолжается, подчеркнули в министерстве.
Жертвами ЧП стали муж и жена из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь выжила. Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ребенка смогут перевезти в регион, как только это разрешат врачи.
ЧП на Крымском мосту
Реклама
Реклама