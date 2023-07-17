Происшествия 17 июля 2023, 09:06 Первый поезд отправился по Крымскому мосту после ЧП Оперштаб заявил о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту после ЧП РИА «Новости»

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Движение железнодорожного транспорта после ЧП на Крымском мосту возобновили. Об этом заявили в оперштабе Крыма.

По последним данным, поезд сообщением Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края.

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Этот состав простоял более пяти часов. Пока неизвестно, будет ли он нагонять расписание, добавили в оперштабе.

В Минтрансе России ранее опровергли появившуюся в СМИ информацию о повреждении опор Крымского моста. В ведомстве уточнили, что конструкции находятся на своих опорах. Но пострадало дорожное полотно на пролетах переправы.

Обследование состояния моста продолжается, подчеркнули в министерстве.

Жертвами ЧП стали муж и жена из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь выжила. Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ребенка смогут перевезти в регион, как только это разрешат врачи.