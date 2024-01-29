29 января 2024, 14:49
«Добрый маршрут» запустили в Москве
Ракова: брендированный автобус «Мои документы» начал курсировать в Москве
Брендированный автобус «Мои документы» запустили по маршруту М9 от Рижского вокзала до станции ЗИЛ МЦК в Москве. О старте акции «Добрый маршрут» рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», — сообщила она.
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Заммэра добавила, что, помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ, на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, где собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.
Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.
Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.
Автобусы
Дептранс Москвы
Анастасия Ракова
Москва
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