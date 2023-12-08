Москва 08 декабря 2023, 15:46 Использование QR-кодов на билбордах запретили в Москве Власти Москвы запретили использование QR-кодов на билбордах из-за хакерских атак РИА «Новости»

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Московские власти запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Это связано с участившимися случаями хакерских атак и интернет-мошенничества, передал РБК.

Запрет объяснили тем, что содержащаяся информация может нарушать закон «О рекламе». Соответствующее предупреждение разослали всем рекламораспространителям.

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«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — добавили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ подтвердили получение письма и добавили, что QR-коды имеются на 2% билбордов.

Хакерские атаки и взломы информационных систем и сайтов в России стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Такой вывод сделали на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности.