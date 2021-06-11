Названы плюсы и минусы снижения скорости до 30 км/ч в городах

Снижение скорости до 30 километров в час в Европе уменьшило число ДТП и уровень шума, но везде в городах устанавливать такой скоростной режим ошибочно, считают европейские эксперты.

«В городах Западной Европы, в которых был испробован скоростной режим не выше 30 километров в час, отмечено снижение случаев ДТП. Люди оценили эту меру, так как уменьшился уровень шума», — рассказал в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь бельгийского Института безопасности дорожного движения VIAS Бенуа Годард.

По его словам, наряду с уменьшением количества полос на дорогах, расширения дорог для велосипедистов, снижение скоростного режима рассматривается как одна из мер по снижению интенсивности движения автомобилей в городе.

Изменение скоростного режима, по мнению эксперта, не встречает поддержки у людей, которые живут в пригородах. По их мнению, при этом больше времени тратится в пробках, в поисках места для парковки, а также растет число штрафов.

Снижение скорости призвано достичь нескольких целей, среди которых повышение безопасности участников дорожного движения, снижение уровня загрязнения воздуха и уровня шума. Еще одна задача — это сделать движение автотранспорта более спокойным.

Устанавливать везде в городах скоростной режим 30 километров в час ошибочно, считает представитель французской ассоциации автомобильных клубов Ив Карра.

В скором будущем, по его словам, большинство машин будут либо гибридными, либо полностью электрическими. Поэтому фактор загрязнения окружающей среды, шума, безопасности потеряют актуальность.

Скорость необходимо варьировать, отметил Карра. По его мнению, на шоссе вполне приемлемо ехать 70-80 километров в час. На узких улицах или там, где много пешеходов и велосипедистов, скорость в 30 километров в час будет идеальной.

Карра отметил, что все должны себя хорошо чувствовать в городе, и пешеходы, и велосипедисты, и водители машин.

«Текущие перегибы не продлятся долго», — заключил он.

Министерство внутренних дел России категорически против того, чтобы снижать максимально допустимую скорость движения на городских дорогах. Руководитель ведомства Михаил Черников подчеркнул, что всех, кто продвигает эту идею, заботит не безопасность дорожного движения, а вопрос взимания штрафов.