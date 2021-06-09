МВД выступило категорически против снижения скорости движения на городских дорогах до 30 км/ч

Министерство внутренних дел России категорически против того, чтобы снижать максимально допустимую скорость движения на городских дорогах. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 километров в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час», — приводит РИА «Новости» слова Черникова.

Руководитель ведомства подчеркнул, что всех, кто продвигает эту идею, заботит не безопасность дорожного движения, а вопрос взимания штрафов.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что на улицах городов скоростной лимит могут снизить с 60 до 30 километров в час, однако делать это надо не на всех улицах. Он предложил не доводить до абсурда саму идею безопасности.

Автоэксперты не поверили, что эта мера поможет снизить смертность и травматизм на дорогах. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал «360», что смертность зависит от качества и наличия систем защиты в автомобиле, от проекта дороги и от того, насколько профессионально водитель управляет автомобилем.