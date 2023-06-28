Транспорт 28 июня 2023, 17:42 Депутат Мосгордумы рассказал о важности запуска МЦД-3 для Зеленограда Депутат МГД Титов: запуск МЦД-3 даст новое качество проезда для пассажиров из Зеленограда Сайт мэра и правительства Москвы

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Запуск МЦД обеспечит качественную перевозку пассажиров Зеленограда, сообщил агентству городских новостей «Москва» депутат МГД Андрей Титов.

Удобный, доступный общественный транспорт, быстрое сообщение с Москвой — это важнейший вопрос для зеленоградцев, и поэтому запуска МЦД-3 мы ждем с нетерпением. Андрей Титов Депутат Московской городской думы от Зеленоградского административного округа

По словам парламентария, единая система сообщения с московским транспортом даст новое качество проезда пассажирам из Зеленограда и прилегающих населенных пунктов.

Титов отметил, что высокотехнологичные и быстрые московские электрички привлекут больше пассажиров в общественный транспорт и снизят трафик на автомагистралях, что поможет сохранить экологическое благополучие в округе.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более полутора тысяч специалистов подготовят к запуску новых МЦД.