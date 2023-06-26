Общество 26 июня 2023, 09:49 Больше 1,5 тысячи человек обучат для работы на МЦД-3 и МЦД-4 Мэр Москвы Собянин: более 1,5 тысячи специалистов подготовят к запуску новых МЦД Сайт мэра и правительства Москвы

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Для будущей работы на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах пройдут обучение свыше 1500 человек. Особое внимание уделят подготовке специалистов локомотивных бригад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В преддверии запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» — проводят большую работу по развитию инфраструктуры, обновлению подвижного состава, разработке тарифов, а также по подготовке сотрудников. В частности, столица занимается обучением более 1500 специалистов при участии перевозчиков — Центральной пригородной пассажирской компанией, Московско-Тверской ППК и РЖД.

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«Уже подготовили с ЦППК больше 300 локомотивных бригад — машинистов и их помощников», — уточнил глава города.

С МТ ППК для Ленинградского направления свыше 600 человек учатся на билетных кассиров, кассиров-контролеров, контролеров-ревизоров. С ЦППК более 500 человек обучились на кассиров для других направлений. Все сотрудники освоили новую систему оплаты проезда. Пассажирам доступны поездки по тарифам карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК.

Собянин добавил, что свыше 180 рабочих по комплексному обслуживанию и дежурных по залам транспортных узлов готовят вместе с «РЖД», чтобы к моменту запуска обоих диаметров они смогли приступить к выполнению задач.

Ранее горожанам сообщили, что после запуска МЦД-3 жители Химок смогут добраться до Москвы за четыре минуты.