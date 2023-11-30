Транспорт 30 ноября 2023, 11:28 Тематические «Тройки» выпустили в Москве к 75-летию Госфильмофонда «Тройки» с кадром из фильма коллекции Госфильмофонда выпустили в Москве Дептранс Москвы

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В Москве к 75-летию Госфильмофонда выпустили тематические карты «Тройки». На них изобразили кадры из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

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Дептранс Москвы регулярно выпускает к различным знаменательным датам тематические проездные. Например, ко Дню рождения Деда Мороза в городе появились «Тройки» с изображением столичной резиденции главного волшебника. Еще одним дизайном стала экспозиция «Куплю гараж».

Карты «Тройка» помогают не только в быстрой оплате общественного транспорта, но и имеют преимущество при пересадках с наземки на подземку. Так, в течение 90 минут зайти в метро или на МЦК можно бесплатно.