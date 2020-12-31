Надина Эльпис летела из Якутии в Санкт-Петербург с пересадкой в Москве. Из-за неблагоприятной погоды в Домодедово отменили два рейса и задержали 90 вылетов — в том числе и ее. Вместе с остальными пассажирами она ждет свой самолет и надеется, что все-таки успеет попасть домой к Новому году.

Надина должна была улететь из Москвы в Петербург в 11:00. Она посетовала, что в аэропорту скопилось очень много людей и в условиях пандемии коронавируса это может быть опасным. Ведь сохранять социальную дистанцию у них нет возможности.

«Люди терпеливо ждали, но сейчас у них заканчивается терпение. Некоторые начинают скандалить. Все хотят домой. Я все-таки надеюсь, что смогу отметить праздник с близкими», — сообщила Надина.

На кадрах видно, что некоторые пассажиры пытаются поднять остальным настроение. Один из них достал гитару и начал играть и петь для публики песни, которые сочинял прямо на ходу. Вокруг него сразу собралась большая толпа — люди радовались поздравлениям с Новым годом и поддерживали юношу криками и аплодисментами.

В результате обледенения взлетно-посадочных полос в столичных аэропортах с утра задержали около 170 рейсов. Непосредственно в Домодедово отменили два вылета и 90 рейсов задержали.

Полеты возобновились после обеда. Уже вылетели 52 рейса, на очереди — еще 43.