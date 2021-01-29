Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до 12 человек

До 12 человек увеличилось число погибших в ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом, двигавшимся из Сызрани в Ульяновскую область. Телесные повреждения разной степени тяжести получили еще 12 человек, из них пятеро находятся в реанимации.

Как сообщил Следком РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об этой аварии. Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«На место происшествия направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, имеющие опыт расследования таких преступлений. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — сообщил столичный главк.

Ранее стало известно, что на 878-м км трассы М-5 столкнулись грузовик DAF, автомобиль Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen столкнулись недалеко от села Заборовка Сызранского района Самарской области.