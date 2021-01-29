Жертв смертельного ДТП под Самарой стало 11

Погибших в аварии с микроавтобусом в Самарской области стало больше. Число жертв ДТП выросло до 11 человек.

Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил в Instagram, что в больнице скончался один из получивших травмы при столкновении пассажирского микроавтобуса Citroen, легковой машины и грузовика.

«Произошла страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. 10 человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице», — сказал глава Самарской области.

Все выжившие доставлены в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе, остальным оказывается необходимая помощь.

По данным регионального Минздрава, добавило РИА «Новости», госпитализация потребовалась 13 из 15 получивших различные травмы. Состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое.

После аварии самарский Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло вечером 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Грузовик DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen столкнулись недалеко от села Заборовка Сызранского района.