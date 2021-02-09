«Чище, чем в операционной». Глава Росавиации объяснил, почему сложно заразиться коронавирусом в самолете

Вероятность заразиться коронавирусом в салоне самолета крайне мала благодаря системе кондиционирования. Этот воздух можно считать чище, чем в операционных. Об этом рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая на VIII Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

«За бортом температура −50. Компрессор нагревается на 250 градусов, а потом охлаждается. Воздух попадает в первую кабину, где через пять-семь минут через выпускные клапаны системы кондиционирования попадает обратно в атмосферу. Чистота этого воздуха гораздо чище, чем в любой операционной. Авиация не является переносчиком коронавируса», — сообщил он.

Он отметил, что, по расчетам ученых, вероятность заразиться коронавирусом в салоне — один случай на 27 миллионов перевезенных пассажиров.

Выступая на открытии выставки, Нерадько также оценил влияние мер поддержки от государства для гражданской авиации в период пандемии.

«По авиакомпаниям достигнут основной показатель результативности субсидирования. Это сохранение численности персонала на уровне не ниже 90% по сравнению с 1 января 2020 года. Также оказывалась господдержка аэропортам. Всего субсидия составила 10,6 миллиарда рублей, которая оказывалась 108 аэропортам», — рассказал он.

В рамках реализации постановления правительства РФ по поддержке аэропортов субсидировались расходы на оплату труда, страховые взносы и операционные расходы. Руководитель Росавиации отметил, что для аэропортов это было очень важно.

«Мы ежемесячно докладываем результаты мониторинга в Министерство транспорта. Мы будем продолжать этот мониторинг, чтобы в случае необходимости продолжить оказание мер господдержки. Все познается в сравнении. За прошлый год российские авиакомпании перевезли 69,2 миллиона пассажиров. Этот уровень соответствует уровню перевозки за 2011 год. Тогда о мерах господдержки никто не говорил», — добавил Нерадько.

Также сегодня выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он выразил надежду, что, несмотря на кризис, отечественные компании смогут вернуться в бизнес.