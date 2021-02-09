Министр транспорта рассказал о проделанной работе для восстановления гражданской авиации

Министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил надежду, что, несмотря на кризис, отечественные компании смогут вернуться в бизнес. Минтранс совместно с Росавиацией активно над этим работает. Об этом Савельев сказал на VIII Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

«Этот год хоть и непростой, но мы все очень надеемся, и Минтранс проводит большую работу вместе с Росавиацией для того, чтобы мы получили новые назначения и направления. И наши компании смогли вернуться в бизнес и нормально себя чувствовать в этот сложный период», — заявил Савельев на открытии.

Он поблагодарил всех партнеров — банки, страховые и лизинговые компании и другие организации, которые помогают в этот период.

«Все идут навстречу авиакомпаниям, понимая сложную ситуацию. Всех еще раз с Днем гражданской авиации, с праздником. Надеюсь, что работа этой выставки принесет свои плоды и коллеги смогут заключить новые контракты. И мы увидим новые разработки наших отечественных производителей», — заключил министр.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году более 80 участников представят свои технологии и оборудование на экспозиции.

Считается, что 2020-й стал годом самого глубокого кризиса в гражданской авиации за всю историю. Итоговое падение пассажиропотока в России за 2020 год составило более 45% по сравнению с предыдущим периодом. Операционные убытки пассажирских авиакомпаний оцениваются в 200 миллиардов рублей.

Однако у грузовых перевозок почти ничего не изменилось и они остались на докризисном уровне.

Российское правительство поддержало авиакомпании и выделило им 23,4 миллиарда рублей. В декабре было дополнительно выделено еще 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны. Субсидия поступит в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и позволит увеличить пропускную способность аэроузлов, а также повысить транспортную связанность регионов.