Транспорт 14 февраля 2024, 19:16 Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге снова стал госсобственностью РБК: переданный АвтоВАЗу завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность РИА «Новости»

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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад передали АвтоВАЗу, вновь стал собственностью подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Об этом сообщил РБК.

По предварительным данным, передачу предприятия государственному институту одобрили на фоне существующих санкционных рисков. Вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин отметил, что «теперь это самостоятельная заводская единица».

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Японский автоконцерн Nissan в 2022 году продал завод в Петербурге подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства АвтоВАЗу, писали «Известия». Сейчас экс-завод Nissan называется «Автозавод Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в первом полугодии на российском рынке появятся несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite. Их выпустит «Автозавод Санкт-Петербург».